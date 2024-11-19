В России создадут единые стандарты психологической помощи для бойцов СВО

Отмечается, что в настоящее время все психологи работают в разных направлениях.

В России создадут единые стандарты организации психологической помощи для бойцов СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой статс-секретаря заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву.

«Сегодня огромное количество психологов по своей инициативе помогают нашим героям, их близким. Сейчас нам надо обсудить, как объединить усилия и кратно повысить эффективность нашей работы. Необходимо выработать единый подход», — сказала она.

Отмечается, что в настоящее время все психологи работают в разных направлениях.