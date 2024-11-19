В России резко вырос спрос на аренду домов в новогодние праздники

Наиболее заметно число бронирований увеличилось в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее.

В России резко вырос спрос на аренду домов в новогодние праздники. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Суточно.ру» и компанию Юmoney.

Наиболее заметно число бронирований увеличилось в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее.

По данным экспертов, 31% респондентов проведут новогодние праздники вблизи от дома — поедут на свою дачу или к друзьям, будут путешествовать по окрестностям, арендуют дом в своей или ближайших областях. 4% опрошенных отправятся в другую страну, а большинство (60%) не хотят уезжать из дома. Еще 5% опрошенных не решили, как проведут праздники.

Отмечается, что бронировать жилье и приобретать билеты на транспорт россияне начали еще в октябре.