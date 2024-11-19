В России приняли закон о списании просроченных кредитов для участников СВО

Во вторник, 19 ноября, Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации при заключении контракта с ВС РФ с 1 декабря 2024 года.