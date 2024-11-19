В России предложили создать базу биометрических данных телефонных мошенников

Мера рассматривается в комплексе по противодействию аферистам.

В России предложили создать базу биометрических данных телефонных мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников. И второе — мы хотим дать операторам связи возможность использовать ИИ для выявления попыток воздействия на абонентов», — заявил министр.