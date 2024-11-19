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В России подорожает шампанское
С января 2025 года в России акциз на шампанское и игристые вина в России повысится на шесть рублей, а минимальная отпускная цена таких напитков составит 125 рублей.

В России подорожает шампанское. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил «Абзац» со ссылкой на директора Ассоциации производителей игристых вин Алана Соколова.

Как указано в публикации, с 1 января 2025 года акциз на шампанское и игристые вина в России повысится на шесть рублей. Минимальная отпускная цена за литр напитков составит 125 рублей.

По данным издания, рост акциза составит минимум пять процентов. Отмечается, что импортные напитки больше подвержены росту цены.

В публикации отметили, что повышение стоимости связано с ослаблением рубля относительно доллара, увеличением ввозной таможенной пошлины, а также подорожанием логистики.

Соколов подчеркнул, что дефицита не ожидается.