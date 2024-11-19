В России могут увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами

Минимальный возраст для управления электросамокатами планируют повысить с 14 до 16 лет.

В России могут увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, минимальный возраст для управления электросамокатами планируют повысить с 14 до 16 лет.

Отмечается, что в ближайшее время Минтранс завершит подготовку этих изменений в ПДД и вынесет их на общественное обсуждение.