В России могут увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами
Минимальный возраст для управления электросамокатами планируют повысить с 14 до 16 лет.
В России могут увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, минимальный возраст для управления электросамокатами планируют повысить с 14 до 16 лет.
Отмечается, что в ближайшее время Минтранс завершит подготовку этих изменений в ПДД и вынесет их на общественное обсуждение.