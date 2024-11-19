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В России хотят обязать операторов связи использовать ИИ для защиты от мошенников
Минцифры РФ хочет обязать операторов связи использовать искусственный интеллект для выявления попыток воздействия на абонентов

В России планируют обязать операторов связи использовать искусственный интеллект. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, министерство хочет обязать операторов связи использовать ИИ для выявления попыток воздействия на абонентов.

«Операторы с этим экспериментируют для защиты своих абонентов, предлагают как допуслугу. Нам кажется, что это должно быть обязательно», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России предложили создать базу биометрических данных телефонных мошенников.