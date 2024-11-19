В МВД сообщили о новом виде мошенничества в Telegram

Злоумышленники массово рассылают пользователям площадки фишинговые ссылки, маскируя их под подарок с премиум-подпиской.

В МВД сообщили о новом виде мошенничества в Telegram. Об этом написала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Злоумышленники массово рассылают пользователям площадки фишинговые ссылки, маскируя их под подарок с премиум-подпиской. Жертва переходит по ссылке, где от нее требуется ввести логин и пароль от своего аккаунта.

Волк подчеркнула, что подозрение может вызвать переход на сторонние ресурсы, и призвала проверять информацию, поступающую от незнакомых лиц.