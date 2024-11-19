В Минобороны подтвердили, что ВСУ атаковали РФ дальнобойным оружием

Сбито пять ракет, одна повреждена.

В Минобороны подтвердили, что ВСУ атаковали РФ дальнобойным оружием. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства.

Отмечается, что ВСУ ночью нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области.

Сбито пять ракет, одна повреждена. По данным Минобороны, фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, в результате возник пожар, который был ликвидирован.

Пострадавших нет.

Ранее об атаке заявляли украинские СМИ.