В лесу в Карелии нашли человеческие останки

В лесу в Карелии нашли человеческие останки. Об этом сообщает следком Карелии.

Инцидент произошел 16 ноября в лесу возле деревни Толвуя Медвежьегорского района. Очевидцы нашли скелетированные останки человека.

По предварительной оценке экспертов, труп пролежал в лесу примерно год.

Назначены судебно-медицинская экспертиза, которая установит половую принадлежность останков, причину и давность наступления смерти человека, а также генетическая экспертиза для точной идентификации личности погибшего.