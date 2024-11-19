В Крыму взорвали машину капитана Черноморского флота, он погиб на месте

В Крыму взорвали машину капитана Черноморского флота, он погиб на месте. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трагедия произошла в Севастополе. Очевидцы рассказали, что водителю оторвало ноги, он истек кровью и умер. В результате теракта погиб 47-летний начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. Отмечается, что за офицером следили около семи дней.

По подозрению в преступлении задержаны двое крымчан. Одна из них по заданию украинской спецслужбы следила за офицером, затем ее напарник собрал взрывное устройство и заложил его под днище машины.

Кураторами были начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурылев и зампред СБУ генерал-майор Александр Поклад.