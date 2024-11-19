В «АвтоВАЗе» высказались о повышении цен на автомобили
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов не исключил возможности индексации цен на автомобили Lada в 2025 году из-за роста ключевой ставки и курса рубля.
В «АвтоВАЗе» высказались о повышении цен на автомобили. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.
Как указано в публикации, он не исключил возможности индексации цен на автомобили Lada в 2025 году из-за роста ключевой ставки и курса рубля.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» может стать банкротом.