Уроженка Рязани Александра Трусова высказалась об участии в чемпионате России и прыжковом турнире

Фигуристка заявила, что не знает, будет ли она выступать на чемпионате России и прыжковом турнире.

Уроженка Рязани Александра Трусова высказалась об участии в чемпионате России и прыжковом турнире. Об этом сообщает РИА Новости.

Фигуристка заявила, что не знает, будет ли она выступать на чемпионате России и прыжковом турнире.

В ноябре Трусова выступила в шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». До этого она участвовала в прокатах сборной России, а потом заявила, что берет паузу для размышлений, выступать ли ей в соревнованиях текущего сезона.

Источник РИА Новости сообщил, что спортсменка в итоге решила пропустить ближайшие турниры.