Студенты РГАТУ посетили Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Более 300 студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева посетили Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Экскурсия, организованная в рамках изучения курса «Основы российской государственности», стала интересным событием в студенческой жизни.

Студенты ознакомились с самой обширной коллекцией театральной Пушкинианы Бахрушинского музея, организованной в рамках Всероссийского выставочного проекта «Пушкин и театр» к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

В научной библиотеке учащимся удалось увидеть материалы, книги и другие ценности прошлых эпох.