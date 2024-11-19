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Рязанка проникла в дом через окно и украла два телевизора
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанка проникла в дом через окно и украла два телевизора. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 44-летняя владелица жилища на окраине города и рассказала, что заметила взлом одного из окон. Вместе с оперативниками заявительница установила пропажу бытовой техники.

Следы на окне сверили по базам данных и выяснили, что к краже причастна 47-летняя рязанка. Ранее ее осудили за присвоение денег организации, в которой она работала.

Женщину нашли и задержали. Из ее дома изъяли похищенное.

По предварительной информации, похитительница была знакома с хозяином дома. Некоторое время назад мужчина умер и рязанка знала, что помещение пустует. Она решила украсть ценные вещи, чтобы выручить денег на спиртное.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы.