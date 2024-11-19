Рязанцы рассказали о затопленном подвале на улице Загородная

По словам жильцов дома № 1, в подъезде и квартирах стоит ужасный запах, завелись насекомые.

Рязанцы рассказали о затопленном подвале на улице Загородная. Об этом во вторник, 19 ноября, в редакцию РЗН. Инфо написали читатели.

По словам жильцов дома № 1, управляющая компания не выполняет свои обязанности, несмотря на своевременную оплату услуг за капремонт. Из-за этого на протяжении нескольких лет подвальное помещение заполняется водой и канализационными стоками.

«Стоит ужасающий запах в подъезде и даже уже в квартирах. Квартиры кишат насекомыми. На наши обращения ООО „Рязанская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 3“ не реагируют. Слесари просто закрывают под замок подвал, диспетчерская служба уже не хочет принимать заявки о проблемах», — написали рязанцы.

Местные жители добавили, что борются с проблемой на протяжении девяти месяцев.