Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Больше всего готовы платить трактористу. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября. Данные публикует сервис SuperJob.

Больше всего готовы платить трактористу. Ищут сотрудника с опытом работы от трех лет. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей.

Следующая в списке — должность заведующего производством с оплатой труда от 100 тысяч. Успешный кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы от трех лет.

Третью строчку занимает инженер-энергетик со ставкой от 100 тысяч рублей. Ищут сотрудника с высшим образованием. Работодатель обещает служебный транспорт до места работы, питание, премии и оплату мобильной связи.

В рейтинг также попали вакансии ведущего менеджера по развитию региона и водителя с зарплатами 100 тысяч.