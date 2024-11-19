Ростелеком объяснил причину замедления работы YouTube

По информации компании, это связано с тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента.

Ростелеком объяснил причину замедления работы YouTube. Об этом пишет URA.RU.

«Деградация качества трансляции в сервисе обусловлена тем, что Google три года не обновляет и не расширяет в России свое оборудование для кэширования контента», — заявили в пресс-службе компании.

Отмечается, что другие интернет-провайдеры также фиксируют неустойчивую работу видеохостинга, однако это происходит по независящим от компании причинам.