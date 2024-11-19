Россия начала серийное производство модульных мобильных убежищ

Помещение рассчитано на 54 человека и способно защитить от различных угроз, включая последствия ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение.

Россия начала серийное производство модульных мобильных убежищ. Об этом сообщает сайт ВНИИ ГОЧС .

Их изготавливают в Дзержинске в Нижегородской области.

«В Российской Федерации стартовало серийное производство инновационного модульного защитного сооружения „КУБ-М“», — говорится в сообщении.

Помещение рассчитано на 54 человека и способно защитить от различных угроз, включая последствия ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение. Оно состоит из двух модулей, включая технический. Для увеличения вместимости есть возможность добавления дополнительных модулей.

Их главное достоинство — мобильность. Укрытие можно легко транспортировать на другое место.

Фото: сайт ВНИИ ГОЧС.