Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР
Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины.
Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины.
Средства ПВО РФ за сутки сбили пять баллистических ракет, четыре авиабомбы Hammer, один снаряд HIMARS и 85 беспилотников ВСУ.