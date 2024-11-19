Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины.

Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие деятельность ВПК Украины.

Средства ПВО РФ за сутки сбили пять баллистических ракет, четыре авиабомбы Hammer, один снаряд HIMARS и 85 беспилотников ВСУ.