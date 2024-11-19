Путин утвердил новые принципы ядерной доктрины

Документ определяет основные направления и задачи в сфере ядерного сдерживания на ближайшие годы.

Президент России Владимир Путин утвердил новые принципы ядерной доктрины. Подписанный указ опубликован на сайте официальном сайте правовой информации.

Документ определяет основные направления и задачи в сфере ядерного сдерживания на ближайшие годы.

Согласно ему, решение о применении ядерного оружия принимается президентом. Агрессия любого государства из военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия всей коалиции в целом.

Россия сможет применить ядерное оружие в ответ на применение иного оружия массового поражения. Также атака неядерного государства «при поддержке ядерного» будет считаться совместным нападением.

Напомним, 25 сентября Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину.