Песков заявил, что Байден сделает все для продолжения конфликта на Украине
Как отметил Песков, в ближайшие два месяца администрация Байдена «будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время попытается сделать все для продолжения конфликта на Украине. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщило издание RT.
Как отметил Песков, в ближайшие два месяца администрация Байдена «будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается».
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