Песков заявил, что Байден сделает все для продолжения конфликта на Украине

Как отметил Песков, в ближайшие два месяца администрация Байдена «будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время попытается сделать все для продолжения конфликта на Украине. Об этом во вторник, 19 ноября,издание RT.

Как отметил Песков, в ближайшие два месяца администрация Байдена «будет делать все, чтобы убедиться, что война продолжается».