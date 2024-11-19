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Песков назвал условия завершения СВО
По его словам, спецоперация закончится, когда Россия достигнет своих целей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия завершения СВО. Об этом во вторник, 19 ноября, пишут РИА Новости.

По словам представителя Кремля, спецоперация закончится, когда Россия достигнет своих целей.

«Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда это может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это то, что этому придет конец, как только мы достигнем наших целей», — заявил Песков.