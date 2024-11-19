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Песков: использование ВСУ западных ракет против РФ может повлечь ядерный ответ
Это стало возможным после принятия обновленной ядерной доктрины.

Использование ВСУ западных неядерных ракет против РФ может повлечь ядерный ответ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, российские военные внимательно отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить ракеты ATACMS.

Вероятность такого ответа со стороны России возникла после принятия президентом обновленной ядерной доктрины.

Ранее Путин утвердил новые принципы ядерной доктрины.