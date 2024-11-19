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Объявлен сбор пожертвований для рязанского Дома ребенка
Пожертвование можно сделать в копилку, которая находится в притворе, под стендом Благотворительного общества в честь Святых и праведных Космы и Дамиана, справа от входа в иконную лавку.

Объявлен сбор пожертвований для рязанского Дома ребенка. Об этом сообщает в паблике Вознесенского храма Рязани «Вконтакте».

В Дом ребенка требуется:

  • посуда столовая 20 комплектов (тарелки мелкие, глубокие, кружка);
  • полотенца для рук 20 штук;
  • нагрудники-фартуки, не пластмасса;
  • манеж (можно бу в хорошем состоянии);
  • стул для кормления (можно бу, в хорошем состоянии);
  • батарейки разные для заводных игрушек;
  • гирлянды, мишура новогодняя;
  • коляска для кукол;
  • машинка для перевозки кубиков;
  • детская мебель, кресла (не кукольное).

Также пожертвование можно сделать в копилку, которая находится в притворе, под стендом Благотворительного общества в честь Святых и праведных Космы и Дамиана, справа от входа в иконную лавку.