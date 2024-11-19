Объявлен сбор пожертвований для рязанского Дома ребенка
Пожертвование можно сделать в копилку, которая находится в притворе, под стендом Благотворительного общества в честь Святых и праведных Космы и Дамиана, справа от входа в иконную лавку.
Объявлен сбор пожертвований для рязанского Дома ребенка. Об этом сообщает в паблике Вознесенского храма Рязани «Вконтакте».
В Дом ребенка требуется:
- посуда столовая 20 комплектов (тарелки мелкие, глубокие, кружка);
- полотенца для рук 20 штук;
- нагрудники-фартуки, не пластмасса;
- манеж (можно бу в хорошем состоянии);
- стул для кормления (можно бу, в хорошем состоянии);
- батарейки разные для заводных игрушек;
- гирлянды, мишура новогодняя;
- коляска для кукол;
- машинка для перевозки кубиков;
- детская мебель, кресла (не кукольное).
Также пожертвование можно сделать в копилку, которая находится в притворе, под стендом Благотворительного общества в честь Святых и праведных Космы и Дамиана, справа от входа в иконную лавку.