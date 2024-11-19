На Украине заявили, что ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для ударов вглубь России

Во вторник, 19 ноября, украинские СМИ начали писать о том, что ВСУ якобы впервые использовали американские баллистические ракеты ATACMS для атаки на объект ВС РФ, «находящийся в глубине» России.