На Кубани девушка без «прав» устроила ДТП и погибла

На Кубани девушка без «прав» устроила ДТП и погибла. Об этом сообщают «Плохие новости».

Авария случилась в Белоглинском районе 18 ноября. Ночью автомобиль «Лансер» недалеко от станицы Успенской вылетел в кювет и перевернулся. В салоне на водительском месте осталась мертвой 23-летняя девушка.

Отмечается, что ее молодой человек разрешил ей покататься по полям. После аварии молодой человек не попытался оказать девушке помощь, а сбежал домой с места ДТП.