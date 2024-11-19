Мобилизованному рязанцу вернули ребенка после многочисленных жалоб

Родная мать мальчика написала отказ от ребенка, но затем стала требовать его обратно. Также она присвоила выплаты своего бывшего мужа и оформила на него кредиты в общей сумме на 1,5 млн рублей.

Мобилизованному рязанцу вернули ребенка после многочисленных жалоб. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщил портал «Вид сбоку».

Судебными разбирательствами была вынуждена заняться бабушка. Оксана Бучнева отстаивала права своего мобилизованного сына Игоря на воспитание пятилетнего внука. Родная мать мальчика Кристина Федотова написала отказ от ребенка, но затем стала требовать его обратно. Также она присвоила выплаты своего бывшего мужа и оформила на него кредиты в общей сумме на 1,5 млн рублей.

На сторону матери встал суд, за бабушку вступились жители и глава администрации поселка Турлатово.

Отмечается, что интересы мобилизованного в споре из-за ребенка не были защищены, так как он не мог прийти на суд и пояснить свою позицию.

В течение нескольких месяцев бабушка писала обращения, ходила по инстанциям, в том числе в генпрокуратуру. Основные претензии женщины касались работы сотрудников районных органов опеки, которые встали на сторону матери, в том числе на суде, а также действий полицейских, которые несколько раз отказывались возбуждать уголовное дело на мать ребенка. По словам бабушки, у бывшей невестки был доступ к мобильному приложению и картам находящегося на СВО супруга. Мобилизованный обнаружил это, когда пришел в отпуск.

Областная прокуратура признала бездействие следственных органов, которое привело «к нарушению прав заинтересованных лиц на осуществление досудебного производства в разумный срок».

Начальнику следственного управления УМВД по Рязанской области внесли требование об устранении нарушений федерального законодательства. Оно было удовлетворено, полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 4, ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Рязанский областной суд рассмотрел жалобы, которые подал представитель отца ребенка. В итоге облсуд принял решение о том, чтобы мальчик проживал с отцом.

Иск мобилизованного о лишении бывшей жены родительских прав и назначении алиментов будет рассматривать Октябрьский районный суд.