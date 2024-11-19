Медведев заявил, что попытки атак ВСУ вглубь России уже предпринимались

Он отметил, что у происходящего могут быть весьма серьезные последствия.

Медведев заявил, что попытки атак ВСУ вглубь России уже предпринимались. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал с своем Telegram-канале.

«Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности стран НАТО „вглубь территории“ России, тем более что попытки их применения по нашей стране уже были», — заявил он.

Он отметил, что у происходящего могут быть весьма серьезные последствия.