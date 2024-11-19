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Малков прокомментировал работу рязанского колледжа электроники в сфере БПЛА
Она ведется в рамках реализации федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Губернатор Павел Малков прокомментировал работу рязанского колледжа электроники в сфере БПЛА. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» запустили в учебном учреждении в 2024 году. Кроме того, по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» в школах региона создали 17 специализированных классов.

«В колледже работают центр практической подготовки, три зоны полетов, специально оборудованная лаборатория и преподаватели. Выпускники новой образовательной программы получат квалификацию „Оператор беспилотных летательных аппаратов“. Такие специалисты уже сегодня востребованы во многих сферах», — сказал глава региона.

Фото: группа «Рязанский колледж электроники» ВКонтакте.