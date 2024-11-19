Компания Apple удалит данные резервного копирования на старых iPhone
Причиной отключения стала модернизация инфраструктуры, из-за которой старые устройства больше не соответствуют минимальным требованиям.
Компания Apple удалит данные резервного копирования на старых iPhone с iOS 8 в iCloud и более ранних версиях системы. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на портал 9to5Mac.
Начиная с 18 декабря, все данные пользователей таких устройств будут удалены из облачного хранилища.
Причиной отключения стала модернизация инфраструктуры, из-за которой старые устройства больше не соответствуют минимальным требованиям.
Владельцам устаревших iPhone предложено обновиться до iOS 9 или приобрести новый смартфон.