Компания Apple удалит данные резервного копирования на старых iPhone

Причиной отключения стала модернизация инфраструктуры, из-за которой старые устройства больше не соответствуют минимальным требованиям.

Компания Apple удалит данные резервного копирования на старых iPhone с iOS 8 в iCloud и более ранних версиях системы. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на портал 9to5Mac.

Начиная с 18 декабря, все данные пользователей таких устройств будут удалены из облачного хранилища.

Причиной отключения стала модернизация инфраструктуры, из-за которой старые устройства больше не соответствуют минимальным требованиям.

Владельцам устаревших iPhone предложено обновиться до iOS 9 или приобрести новый смартфон.