Госдеп США не подтвердил предоставление ВСУ разрешения на удары вглубь России

«Мне нечего объявить об изменениях в политике в этой сфере», — сказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

Госдеп США не подтвердил предоставление ВСУ разрешения на удары вглубь России. Об этом сообщает RT.

«Мне нечего объявить об изменениях в политике в этой сфере», — сказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

Ранее Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Стало известно, что украинцы могут начать атаки в ближайшие дни.