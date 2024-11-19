Госдеп США не подтвердил предоставление ВСУ разрешения на удары вглубь России
«Мне нечего объявить об изменениях в политике в этой сфере», — сказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
Госдеп США не подтвердил предоставление ВСУ разрешения на удары вглубь России. Об этом сообщает RT.
«Мне нечего объявить об изменениях в политике в этой сфере», — сказал официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
Ранее Байден разрешил ВСУ наносить удары вглубь России. Стало известно, что украинцы могут начать атаки в ближайшие дни.