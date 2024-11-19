Детям-льготникам в Рязанской области купят новогодние подарки за 22,4 миллиона

В документах указано, что упаковка «должна быть красочно оформлена и передавать атмосферу новогоднего праздника и популяризировать традиционные семейные ценности».

Детям-льготникам в Рязанской области купят новогодние сладкие подарки за 22 миллиона 399 тысяч 416 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Всего закупят 28 тысяч 80 подарков. Общий вес конфет — не менее одного килограмма. На упаковке должны быть изображены Рязанский кремль и другие достопримечательности региона в снежных пейзажах.

В документах указано, что упаковка «должна быть красочно оформлена и передавать атмосферу новогоднего праздника и популяризировать традиционные семейные ценности».

Согласно документам, в сладкий подарок вложат и другие презенты: книгу дополненную 3D реальностью и новогоднюю игрушку в форме объемной елочки из натурального дерева. Книга содержит в себе раскраску по номерам с Рязанским кремлем, загадки и задания на новогоднюю тематику. Новогодняя игрушку раскрасят пожеланиями, которые светятся в темноте.

Контракт действует по 31 декабря 2024 года.