Активисты призвали уравнять коммерческий и общественный транспорт в Рязани

Уравнять транспорт предлагают в плане выполнения обязательных требований по объемам и графику перевозок.

Активисты призвали уравнять коммерческий и общественный транспорт в Рязани. Предложение опубликовано в Telegram-канале stvchannel.

Уравнять транспорт предлагают в плане выполнения обязательных требований по объемам и графику перевозок.

Активисты отметили, что в городе наблюдается кризис коммерческого транспорта, из-за чего периодически появляются жалобы жителей на плохое транспортное обслуживание.

Однако, по их мнению, «из-за недоработок частников пинать надо их, а не затыкать дыры силами Управления рязанского троллейбуса».