Житель Кадома задолжал более 220 тысяч рублей по алиментам

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). 37-летнего мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.

Житель Кадома задолжал более 220 тысяч рублей по алиментам. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что кадомца ранее лишили родительских прав и привлекали к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка. Мужчина продолжил не исполнять обязанности в отношении несовершеннолетнего. В связи с этим образовалась задолженность в сумме более 220 тысяч рублей.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). 37-летнего мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.