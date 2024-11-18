За плохую уборку территорий домов пяти рязанским УК выдадут предостережения

Нарушения нашли на улицах Тимуровцев, Зубковой, Циолковского, Маяковского и проезду Машиностроителей. Они находятся в управлении ООО «Жилсервис Рязань», ООО «РГО», ООО «МКД-сервис N1», ООО «Савой» и ООО «Сфера Комфорта».

Региональная госжилинспекция на прошедшей неделе, с 11 по 15 ноября, провела рейды в Октябрьском районе в Рязани. За плохую уборку территорий домов пяти рязанским УК выдадут предостережения. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инспекторы госжилинспекции по заявлениям жильцов провели рейды, во время которых проверили территории 11 многоквартирных домов. Как указано в публикации, особое внимание уделяли содержанию и качеству уборки дворов, контейнерных площадок, а также состоянию фасадов зданий и отмосток.

Нарушения нашли на улицах Тимуровцев, Зубковой, Циолковского, Маяковского и проезде Машиностроителей. Они находятся в управлении ООО «Жилсервис Рязань», ООО «РГО», ООО «МКД-сервис N1», ООО «Савой» и ООО «Сфера Комфорта».

Отмечается, что организациям выдадут предостережения о необходимости устранения замечаний.