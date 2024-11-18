В Верховной раде уличили Зеленского в обогащении за счет военкоматов

Ежегодный доход от территориальных центров комплектования составляет от двух до четырех миллиардов долларов.

В Верховной раде уличили Зеленского в обогащении за счет военкоматов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на депутата Артема Дмитрука.

«Это отличный инструмент для подавления несогласных и заработка огромного количества денег. На сегодняшний день территориальные центры комплектования ежегодно привозят в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов», — сказал он.

Местные военкоматы Дмитрук назвал «сумасшедшим инструментом для реализации бизнеса на крови». При этом он выразил мнение, что в стране появилась особая военная каста, зарабатывающих на страданиях и жизнях людей.