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В рязанском радиоуниверситете прошел День открытых дверей
Факультет вычислительной техники РГРТУ имени Уткина провел День открытых дверей.

В рязанском радиоуниверситете прошел День открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Факультет вычислительной техники РГРТУ имени Уткина провел День открытых дверей. Мероприятие началось с презентации выпускающих кафедр и компаний, где востребованы выпускники факультета: о себе заявили: «Промавтоматика», «СИБИНТЕК», Т-Банк, «ГРАНИТ», КБ «Глобус», «Спектр», «Д-Линк Трейд», Сбер, Reksoft, «Красное знамя».В День открытых дверей компании провели профориентационные мастер-классы. Руководитель университета Сергей Банников напомнил, что факультет существует с 1964 года. Проректор по образовательной деятельности Елена Соколова озвучила средние проходные баллы (средний балл по ФВТ — 235), правила поступления, а также рассказала о целевом обучении.

Подробнее о поступлении можно узнать на сайте вуза.

По словам выступавших экспертов, IT-отрасль даже не вышла на плато в своем развитии. Это очень разнообразная сфера, влияющая на нашу жизнь все больше и больше. На мероприятии отметили, что для выпускников радиоуниверсита трудоустройство практически гарантировано. В РГРТУ имени Уткина есть программа «Мой стартап», которая реализуется в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России. Участниками программы являются студенческие команды, которые формируют стартап-проекты под руководством опытных наставников и экспертов. Так что можно получить знания по технологическому предпринимательству уже в вузе и создать собственный бизнес-проект.

Кроме того, в вузе множество студенческих объединений, где студент может проявить себя творчески.