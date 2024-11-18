В рязанском перинатальном центре родился мальчик с шестью пальцами

Эта особенность называется полидактилией. Частота встречаемости полидактилии составляет примерно 0,3-3,6 случаев на 1000 новорожденных.

В рязанском перинатальном центре родился мальчик с шестью пальцами. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что эта особенность называется полидактилией. Частота встречаемости полидактилии составляет примерно 0,3-3,6 случаев на 1000 новорожденных. В сообщении подчеркнули, что у мальчиков аномалия встречается вдвое чаще, чем у девочек.

«Основным механизмом появления дополнительного пальца является генетика. Наш малыш родился абсолютно здоровым, просто с отличительным признаком. В настоящее время он вместе с мамой выписан домой», — отметили медики.