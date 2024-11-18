В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей
Также за время рейдов полицейские поймали 8 водителей без «прав».
В Рязанской области за выходные поймали 19 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Всего за время рейдов в Рязанской области выявили 926 нарушений ПДД, в том числе 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались.
Также за время рейдов полицейские поймали 8 водителей без «прав».