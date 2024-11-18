В Рязанской области в ДТП пострадал трехлетний ребенок
Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 17 ноября, в Скопине вблизи дома 130 по улице Карла Маркса.
В Рязанской области в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 17 ноября, в Скопине вблизи дома 130 по улице Карла Маркса.
По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2114 и ГАЗ-3110.
В результате происшествия водитель «Газели» и его несовершеннолетний пассажир — трехлетний мальчик получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Проводится проверка.