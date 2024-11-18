В Рязанской области в ДТП пострадал трехлетний ребенок

Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 17 ноября, в Скопине вблизи дома 130 по улице Карла Маркса.

В Рязанской области в ДТП пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 17 ноября, в Скопине вблизи дома 130 по улице Карла Маркса.

По предварительной информации, столкнулись ВАЗ-2114 и ГАЗ-3110.

В результате происшествия водитель «Газели» и его несовершеннолетний пассажир — трехлетний мальчик получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.