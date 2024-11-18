В Рязанской области столкнулись два отечественных автомобиля
В результате ДТП пострадали оба водителя. Им оказали медпомощь.
В Рязанской области столкнулись два отечественных автомобиля. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что авария случилась в воскресенье, 17 ноября, на дороге Сараи — Кутловы Борки.
37-летний житель села Красный Озерок на ВАЗ-21124 выезжал со второстепенной дороги, не предоставил право преимущественного проезда ВАЗ-21093.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Им оказали медпомощь.