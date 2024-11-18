В Рязани задержали кировчанина, который был объявлен в федеральный розыск

Преступника взяли под стражу.

В Рязани задержали кировчанина, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС на улице Кальной заметил мужчину, который при виде полицейских попытался скрыться.

Установлено, что это 50-летний житель Кировской области — обвиняемый по нескольким уголовным делам. Он скрывался от кировского суда и был объявлен в федеральный розыск.

Его взяли под стражу. Позже передадут инициаторам розыска.