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В Рязани задержали кировчанина, который был объявлен в федеральный розыск
Преступника взяли под стражу.

В Рязани задержали кировчанина, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС на улице Кальной заметил мужчину, который при виде полицейских попытался скрыться.

Установлено, что это 50-летний житель Кировской области — обвиняемый по нескольким уголовным делам. Он скрывался от кировского суда и был объявлен в федеральный розыск.

Его взяли под стражу. Позже передадут инициаторам розыска.