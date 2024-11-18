В Рязани водитель иномарки сбил пенсионерку, она скончалась в больнице

Авария произошла 17 октября, примерно в 18:54, вблизи дома № 19 на улице Промышленной.

В Рязани водитель иномарки сбил пенсионерку, она скончалась в больнице. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 17 октября, примерно в 18:54, вблизи дома № 19 на улице Промышленной. 56-летний рязанец, управляя автомобилем «Донинвест Кондор», совершил наезд на 74-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Если вы стали очевидцем или располагаете информацией об этом ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08», — отметили в сообщении.