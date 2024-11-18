В Рязани прошел «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза»

Соревнования состоялись в Мемориальном парке.

В Рязани прошел «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза». Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Соревнования состоялись в Мемориальном парке.

На старты вышли около 150 участников в возрасте от шести лет и старше. Обязательным атрибутом традиционно является новогодний костюм.

Бегуны преодолели дистанции 200, 300 и 500 метров.

Самому старшему участнику состязаний Николаю Матвеевичу Котову 78 лет. Он выступил на дистанции 500 метров в полном образе главного волшебника Нового года.

Ранее рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза».