В Рязани прошел «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза»
Соревнования состоялись в Мемориальном парке.
В Рязани прошел «Забег, посвященный дню рождения Деда Мороза». Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Соревнования состоялись в Мемориальном парке.
На старты вышли около 150 участников в возрасте от шести лет и старше. Обязательным атрибутом традиционно является новогодний костюм.
Бегуны преодолели дистанции 200, 300 и 500 метров.
Самому старшему участнику состязаний Николаю Матвеевичу Котову 78 лет. Он выступил на дистанции 500 метров в полном образе главного волшебника Нового года.
Ранее рязанцев пригласили на «Забег, посвященный Дню рождения Деда Мороза».