В Рязани ограничат движение по улице Пожалостина

Решение связано с ремонтом газопровода среднего давления.

В Рязани ограничат движение по улице Пожалостина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение транспорта по улице Пожалостина хотят закрыть в районе дома № 15 по Первомайскому проспекту и ограничить по полосе движения в сторону улицы Кудрявцева в районе дома № 66 по улице Кудрявцева с 09.00 19 ноября до 17.00 20 ноября. Решение связано с ремонтом газопровода среднего давления.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.