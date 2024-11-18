В Рязани на улице Великанова неизвестный повредил машину и скрылся с места ДТП
Пострадавшая ищет свидетелей.
В Рязани на улице Великанова неизвестный повредил машину и скрылся с места ДТП. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пострадавшая в группе «ПУВР» ВКонтакте.
«В пятницу 15 ноября была припаркована машина на Московском, напротив ТЦ „Великан“. Утром 18 ноября машина была обнаружена вот в таком состоянии», — написала автор публикации.
На кадрах видно, что у автомобиля разбито боковое зеркало.