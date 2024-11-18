В Рязани на Касимовском шоссе поймали наркозакладчика

В отношении 21-летнего жителя Рыбного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В Рязани на Касимовском шоссе поймали наркозакладчика. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Ночью наряд ППС заметил около остановки молодого человека, который подозрительно себя вел. При виде служебного автомобиля неизвестный попытался убежать, но полицейские пресекли это намерение. Задержанным оказался 21-летний житель Рыбного, он рассказал, что имеет при себе синтетический наркотик.

На место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району Рязани. Они досмотрели молодого человека и изъяли свертки с кристаллическим веществом. Согласно результату исследования, это производное N-метилэфедрона массой около 22 граммов.

Предварительно установлено, что рыбновец являлся закладчиком нелегального интернет-магазина.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).