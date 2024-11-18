В Рязани изменили расписания двух автобусов

С понедельника, 18 ноября, в Рязани изменились расписания автобусов № 20 «Микрорайон № 1 — пос. Недостоево» и № 10 «Пл.Соборная — пос. Мехзавода».

В Рязани изменили расписания двух автобусов. Об этом сообщает пресс-служба МУП УРТ.

С понедельника, 18 ноября, в Рязани изменились расписания автобусов № 20 «Микрорайон № 1 — пос. Недостоево» и № 10 «Пл.Соборная — пос. Мехзавода».

Теперь автобусы № 20 будут отправляться из микрорайона № 1 с 04:53, последний рейс автобуса в будни будет стартовать в 23:00. С поселка Мехзавода автобусы будут отправляться с 05:36, последний рейс — 22:50.

Автобусы № 10 с поселка Мехзавода будут стартовать с 06:25, с площади Соборной — с 05:43.