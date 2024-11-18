В Ростовской области участник СВО убил служителя церкви

В Ростовской области участник СВО убил служителя церкви. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, пономарь Свято-Троицкого храма вместе с женой зашел пообедать в кафе, в котором женщину начал оскорблять находящийся там военный. Мужчина попытался заступиться за супругу, но получил несколько ударов ножом.

Пострадавший скончался от потери крови.

Друзья погибшего рассказали, что он всегда поддерживал СВО и помогал военным. Его убийца был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Контракт с МО РФ он заключил в апреле этого года.